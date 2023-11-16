Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 05:04

Роналдиньо и Брахими создали кампанию для помощи игрокам-любителям попасть в профессиональные клубы

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью и вингер сборной Алжира Ясин Брахими вместе основали кампанию под названием «FootSider», которая будет помогать молодым игрокам любительских клубов связываться с профессиональными клубами.

«Мне повезло, что я всегда находился в профессиональных тренировочных центрах... но сколько великих игроков упустили из виду и не имели возможности стать профессионалами», — приводит Le Parisien слова Брахими.

Одной из главных задач проекта является помощь молодым футболистам пробиться в профессиональный футбол.

Роналдиньо
Футбол
0
Читайте также
Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией
«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Это факт
Лучший футболист мира - не Месси и не Роналду
В гостях у Блаттера - мировой эксклюзив
Максим Самойлов. История русского мальчика в "ПСЖ"
Роналду и Шевченко открыли академию им. Дараселия
Слуцкий разобрался с первым соперником
ЦСКА ответил на вопросы китайцев
Супергол от вратаря-рекордсмена
"Заочные ставки": 5-й выпуск
Эмери пришёл спасать "Севилью"
За спонсором в публичный дом
Сильный ход ван Перси
Первый российский гол "Реала"
Булыкин в "Твенте"
Рохо продан
Чао, Ибрагимович...
Бекхэм наказал симулянта
Новый шанс Погребняка
"Манчестер Сити" стал чемпионом спустя полвека
"Ювентус" стал чемпионом Италии!
Фергюсон надеется на чудо
Милито лишает "Милан" шансов на скудетто
36-й тур серии А
Англия. 2 тура до конца!
Погребняк забил свой 100-й гол!
Роналду поставил победную точку в Суперкласико
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Экс-полузащитник «Рубина» и «Барселоны» Алекс Сонг завершил карьеру