Роналдиньо и Брахими создали кампанию для помощи игрокам-любителям попасть в профессиональные клубы

Сегодня, 05:04
Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью и вингер сборной Алжира Ясин Брахими вместе основали кампанию под названием «FootSider», которая будет помогать молодым игрокам любительских клубов связываться с профессиональными клубами.
«Мне повезло, что я всегда находился в профессиональных тренировочных центрах... но сколько великих игроков упустили из виду и не имели возможности стать профессионалами», — приводит Le Parisien слова Брахими.
Одной из главных задач проекта является помощь молодым футболистам пробиться в профессиональный футбол.