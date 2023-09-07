Роналду: «Считаю, что саудовская лига лучше португальской»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признался, что ему нравится, как развивается чемпионат Саудовской Аравии.

«Кого не критикуют? Проблемы есть везде. Но я знал, что так и будет, люди считали меня немного сумасшедшим, но все сильно изменилось. Я рад и для меня большая честь видеть, что в Саудовскую Аравию приходят хорошие игроки. Я был пионером в этом, и я доволен этим. Надеюсь, что чемпионат продолжит развиваться и оставаться на вершине.

Споры внутри чемпионата Португалии меня это не удивляет. Споры есть всегда и везде, но в Португалии их действительно много. Надеюсь, что это изменится, потому что мы очень мало говорим о футболе. Недавно я открыл газету и первые три вещи, которые я прочитал, были не о футболе. Самое главное сегодня — это плохие новости. Я искренне считаю, что саудовская лига лучше португальской. Стало больше великих игроков, меньше споров и больше футбола», — цитирует AS Роналду.

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в январе 2023 года, подписав контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.