«Селтик» продлил контракт с форвардом сборной Японии Маэдой

Нападающий «Селтика» Дайзен Маэда подписал новый 4-летний контракт с шотландским клубом.

«Это очень счастливый момент для меня и моей семьи. С тех пор как мы переехали из Японии, все в клубе и, конечно же, болельщики были потрясающими, и мы наслаждаемся жизнью в Шотландии. «Селтик» — особенный клуб, поэтому я очень рад продлить свое пребывание здесь. Подписывая контракт, я сказал, что моей конечной целью является победа в лиге и мы дважды добились этого», — сказал Маэда.

25-летний японец января 2022 года выступает за «Селтик». Он забил 19 голов и сделал 12 голевых передач в 71 матче.