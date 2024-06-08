Каборе: «Я бы мог вернуться в Россию»

Бывший полузащитник «Краносдара» Шарль Каборе рассказал, что готов вернуться в чемпионат России. С июля прошлого года 36-летний буркиниец находится в статусе свободного агента.

«На данный момент никто не сделал мне предложения, которое бы мне понравилось. Но я бы мог вернуться в РПЛ, если у меня будет хорошая команда. У меня отличные воспоминания о России! Мне всего 36 лет, поэтому я жду лучшего предложения», — цитирует Sport24 Каборе.

Каборе играл в России с 2013 по 2021 год за «Кубань», «Краснодар» и «Динамо».