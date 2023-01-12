Стал известен список претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.

В список претендентов вошли: Марио Балотелли, Амандин Анри, Тео Эрнандес, Алу Куол, Килиан Мбаппе, Франсиско Гонсалес Метилли, Марцин Олекси, Сальма Паральюэло, Димитри Пайет, Ришарлисон, Алессия Руссо.

Голосование на сайте ФИФА продлится до 3 февраля.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

По итогам 2021 года эту награду получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела.