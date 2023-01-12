Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 20:13

Стал известен список претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.

В список претендентов вошли: Марио Балотелли, Амандин Анри, Тео Эрнандес, Алу Куол, Килиан Мбаппе, Франсиско Гонсалес Метилли, Марцин Олекси, Сальма Паральюэло, Димитри Пайет, Ришарлисон, Алессия Руссо.

Голосование на сайте ФИФА продлится до 3 февраля.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

По итогам 2021 года эту награду получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела.

ФИФА
0
Читайте также
«Мне хотелось бы, чтобы многое из Советского Союза вернулось». Откровенная Елена Вяльбе
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Роспотребнадзор сообщил о выявлении в РФ штамма коронавируса «Кракен»
Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара
Задержанного в апреле под Калининградом ветерана ВМС США освободили
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сборная Марокко не сможет прилететь в Алжир и пропустит чемпионат африканских наций