Стал известен список претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша

Сегодня, 20:13
Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.
В список претендентов вошли: Марио Балотелли, Амандин Анри, Тео Эрнандес, Алу Куол, Килиан Мбаппе, Франсиско Гонсалес Метилли, Марцин Олекси, Сальма Паральюэло, Димитри Пайет, Ришарлисон, Алессия Руссо.
Голосование на сайте ФИФА продлится до 3 февраля.
Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.
По итогам 2021 года эту награду получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела.