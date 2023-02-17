0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 11:47

УЕФА начислит России баллы в таблицу коэффициентов по итогам сезона-2022/23

Иван Шитик
Корреспондент
Логотип УЕФА.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила, что Россия получит очки в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23.

«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов», — говорится в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Отмечается, что в мужском футболе Россия получит 4,333 очка, в женском — 1,750 балла.

Напомним, в таблице коэффициентов УЕФА у России за сезон-2022/23 стоял прочерк, что противоречило изначальному заявлению организации.

В настоящий момент Россия находится на 18-м месте в мужском рейтинге.

УЕФА
10
Обсудить
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Плющенко: «Когда говорят, что выступление спортсменов под нейтральным флагом — это предательство, мне просто смешно»
World Athletics назвала даты изучения вопроса допуска россиян к турнирам
В Чехии создадут экспертную группу для подготовки документов по недопуску России на Олимпиаду-2024
Министр спорта Польши пригрозил МОК бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Латыпов — о предложениях МОК по возвращению россиян: «Сейчас эти разговоры — просто пыль»
FIS анонсировала ЧМ по лыжным видам видеороликом с участием российских спортсменов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чеферин утвержден единственным кандидатом на пост президента УЕФА