Жоао Мариу оценил возможность возвращения Феликса в «Бенфику»

Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб нападающего «Атлетико» Жоау Феликса.

«Жоау Феликс? Если он захочет вернуться в «Бенфику», ему здесь всегда будут рады», — приводит CNN Portugal слова Мариу.

Феликс выступал за «Бенфику» до перехода в «Атлетико» в 2019 году. Мадридский клуб заплатил за него 127 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний португалец на правах аренды играл за «Челси». На его счету 4 гола в 20 матчах за «синих».