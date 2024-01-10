Бывший игрок «Ростова» обвиняется в фальсификации возраста

Экс-игрок «Ростова» Гелор Канга вызван в дисциплинарный комитет национальных футбольных ассоциаций Африки (CAF). Футболист подозревается в возможной фальсификации возраста и подделки личных данных, в том числе имени и фамилии.

На данный момент он выступает в «Црвене Звезде».

По данным расследования, проведенного федерацией футбола ДР Конго, которая обратилась с этим вопросом в CAF, Канга родился не 1 сентября 1990 года в Габоне, а на пять лет раньше и в Конго. Его настоящее имя — Киаку-Киаку Киангана. Мать игрока умерла еще в 1986 году, задолго до официальной даты рождения игрока.

В связи с этим, CAF перед началом Кубка африканских наций проводит расследование. Федерация может отстранить он участия в турнире всю сборную Габона, за которую Канга провел 64 официальных матча с 2011 года, в том числе в квалификации Кубка африканских наций 2024.