Гвинея лишилась права на проведение Кубка Африки из-за неготовности инфраструктуры

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил о том, что Гвинея лишилась права на проведение Кубка Африки-2025 из-за неготовности инфраструктуры.

«В Гвинее не готовы провести турнир. Мы возобновим процесс предоставления потенциальным принимающим странам возможности участия в борьбе за проведение Кубка. CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура в Гвинее не готова к принятию Кубка Африки», — приводит France24 слова Мотсепе.

Изначально Гвинея должна была принять Кубок Африки в 2023 году, но затем турнир перенесли на 2025 год. За проведение соревнований также боролись Алжир, Кот-д'Ивуар.