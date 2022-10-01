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Кубок Африки

Сегодня, 09:24

Гвинея лишилась права на проведение Кубка Африки из-за неготовности инфраструктуры

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Патрис Мотсепе объявил о том, что Гвинея лишилась права на проведение Кубка Африки-2025 из-за неготовности инфраструктуры.

«В Гвинее не готовы провести турнир. Мы возобновим процесс предоставления потенциальным принимающим странам возможности участия в борьбе за проведение Кубка. CAF начнет принимать новые заявки, потому что инфраструктура в Гвинее не готова к принятию Кубка Африки», — приводит France24 слова Мотсепе.

Изначально Гвинея должна была принять Кубок Африки в 2023 году, но затем турнир перенесли на 2025 год. За проведение соревнований также боролись Алжир, Кот-д'Ивуар.

Источник: https://www.france24.com/fr/sports/20220930-la-caf-retire-l-organisation-de-la-can-2025-%C3%A0-la-guin%C3%A9e
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