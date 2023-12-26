Кубок Африки 2024: даты и место проведения турнира и все участники

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С 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре пройдет Кубок Африки-2024 по футболу. Первоначально турнир должен был состояться летом 2023 года, но сроки проведения соревнований перенесли из-за наводнений в регионе.
В Кубке африканских наций-2024 выступят следующие сборные:
Кубок Африки-2024 пройдет в несколько этапов: сначала 24 команды сыграют в групповом турнире (в каждой группе по 4 сборные), а затем, со стадии 1/8 финала соревнований, начнется плей-офф на выбывание.
Африканский турнир состоится в пяти городах Кот-д'Ивуара: Абиджане, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.
Действующим обладателем Кубка Африки является сборная Сенегала. В феврале 2022 года команда в финале турнира обыграла Египет в серии пенальти (0:0, 4-2).