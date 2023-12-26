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Кубок Африки

Сегодня, 15:15

Кубок Африки 2024: даты и место проведения турнира и все участники

13 января 2024 года начнется Кубок африканских наций 2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Стадион «Мира» в городе Буаке в Кот-д&amp;#039;Ивуаре.
Фото AFP
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С 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре пройдет Кубок Африки-2024 по футболу. Первоначально турнир должен был состояться летом 2023 года, но сроки проведения соревнований перенесли из-за наводнений в регионе.

В Кубке африканских наций-2024 выступят следующие сборные:

  • Нигерия
  • Кот-д'Ивуар
  • Гвинея-Бисау
  • Экваториальная Гвинея
  • Гана
  • Египет
  • Кабо-Верде
  • Мозамбик
  • Камерун
  • Сенегал
  • Гвинея
  • Гамбия
  • Ангола
  • Алжир
  • Буркина-Фасо
  • Мавритания
  • Намибия
  • Тунис
  • Мали
  • ЮАР
  • Марокко
  • Замбия
  • Демократическая Республика Конго
  • Танзания

Кубок Африки-2024 пройдет в несколько этапов: сначала 24 команды сыграют в групповом турнире (в каждой группе по 4 сборные), а затем, со стадии 1/8 финала соревнований, начнется плей-офф на выбывание.

Африканский турнир состоится в пяти городах Кот-д'Ивуара: Абиджане, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.

Действующим обладателем Кубка Африки является сборная Сенегала. В феврале 2022 года команда в финале турнира обыграла Египет в серии пенальти (0:0, 4-2).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/africa-cup/
Футбол
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