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Кубок Африки

Сегодня, 16:20

Кубок Африки 2024: состав групп и расписание матчей по датам

Кубок Африки-2024 пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты сборной Камеруна.
Фото AFP
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В Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля 2024 года пройдет Кубок Африки 2024 по футболу. В турнире примут участие 24 африканские сборные. Матчи пройдут в городах Абиджан, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.

Игры группового турнира Кубка африканских наций 2024 стартуют 13 января встречей Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау (начало в 23.00 мск), а завершатся 24 января. Матчи 1/8 финала пройдут с 27 по 30 января. Четвертьфиналы — со 2 по 3 февраля. Полуфиналы будут сыграны 7 февраля. Матч за третье место — 10 февраля. Финал пройдет в Абиджане на Олимпийском стадионе «Алассан Уаттара» 11 февраля.

Состав групп Кубка Африки 2024

Группа А

  • Нигерия
  • Кот-д'Ивуар
  • Гвинея-Бисау
  • Экваториальная Гвинея

Группа B

  • Гана
  • Египет
  • Кабо-Верде
  • Мозамбик

Группа C

  • Камерун
  • Сенегал
  • Гвинея
  • Гамбия

Группа D

  • Ангола
  • Алжир
  • Буркина-Фасо
  • Мавритания

Группа E

  • Намибия
  • Тунис
  • Мали
  • ЮАР

Группа F

  • Марокко
  • Замбия
  • Демократическая Республика Конго
  • Танзания

Кубок Африки по футболу 2024: новости и календарь матчей, расписание и время начала игр, турнирные таблицы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Источник: https://www.sport-express.ru/football/africa-cup/
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