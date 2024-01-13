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Кубок Африки

Сегодня, 15:25

Кубок Африки-2024: где смотреть трансляции матчей

13 января в Кот-д'Ивуаре стартует Кубок африканских наций-2024 по футболу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото AFP
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С 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре пройдет Кубок Африки по футболу 2024 года. В прямом эфире видеотрансляции матчей турнира можно будет посмотреть по платной подписке в онлайн-сервисе Okko Sport.

Стоимость первого месяца подписки составит один рубль, затем цена одного месяца вырастет до 199 рублей. При этом следить за ключевыми событиями игр Кубка Африки-2024 также можно с помощью матч-центра «СЭ».

13 января в матче-открытии Кубка Африки встретятся Кот-д'Ивуар и Гвинея-Бисау. Начало игры в 23.00 по московскому времени.

Ознакомиться с кратким гидом по африканскому турниру в Кот-д'Ивуаре можно по ссылке на материал «СЭ».

Трансляции матчей Кубка Африки — смотри в России эксклюзивно в Okko

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Кот-д'Ивуар — Гвинея-Биссау: время начала и где смотреть трансляцию матча