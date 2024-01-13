Кубок Африки по футболу 2024: кто фаворит турнира

Букмекеры называют сборную Марокко главным фаворитом Кубка Африки по футболу 2024 года. Коэффициент на победу марокканцев составляет 6,0. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Марокко одержала победу над Испанией (0:0, пенальти — 3:0) и Португалию (1:0), а в матче за третье место уступила Хорватии (1:2).

Сборная Сенегала, которая является действующим обладателем Кубка Африки, тоже имеет высокие шансы на завоевание трофея. Зимой 2022 года «Львы Теранги» в финале победили Египет в серии пенальти (0:0, 4:2). Перед стартом этого КАФ-2024 коэффициент на успех сенегальцев составляет 7.0.

Еще четыре явных претендента на победу в Кубке африканских наций 2024 — сборные Кот-д'Ивуара (коэффициент 8.0), Алжира (8.5), Нигерии (10.0) и Египта (10.0).

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