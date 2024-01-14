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Кубок Африки

Сегодня, 13:00

Расписание матчей 14 января и где смотреть трансляции Кубка Африки

Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алекс Ивоби, сборная Нигерии.
Фото Global Look Press
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Кубок Африки по футболу проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. «СЭ» публикует расписание второго соревновательного дня, на который запланированы три матча. Время начала — московское.

Расписание Кубка Африки на 14 января

14 января, воскресенье

17.00. Нигерия — Экваториальная Гвинея
Онлайн-трансляция

20.00. Египет — Мозамбик
Онлайн-трансляция

23.00. Гана — Кабо Верде
Онлайн-трансляция

В прямом эфире в России встречи можно посмотреть на онлайн-сервисе Okko Sport (необходимо подключить платную подписку).

Матчи финального турнира примут пять городов Кот-д'Ивуара: Абиджане, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.

Групповой турнир завершится 24 января. Финал Кубка африканских наций пройдет в Абиджане 11 февраля.

Олимпийский стадион Эбимпе в&nbsp;Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024. Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

Футбол
Сборная Ганы по футболу
Сборная Египта по футболу
Сборная Нигерии по футболу
Сборная Экваториальной Гвинеи по футболу
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Сборная Кот-д'Ивуара обыграла Гвинею-Бисау в Кубке Африки