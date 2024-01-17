Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 21:58

Сборная Марокко в большинстве разгромила Танзанию на Кубке Африки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки сборной Марокко.
Фото AFP
Telegram Дзен

Сборная Марокко победила Танзанию в первом туре группового турнира Кубка Африки — 3:0.

На 30-й минуте счет открыл Ромен Саисс. Аззедин Унаи удвоил преимущество марокканцев на 77-й минуте. Окончательный счет пять минут спустя установил Юссеф Эн-Несири.

Танзанийцы играли в меньшинстве с 70-й минуты — две желтые карточки получил Новатус Дишмаш Мироши.

Сборная Марокко с 3 очками возглавила группу F. В другом матче этого квартета команда ДР Конго сыграет с Замбией. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Кубок Африки. Группа F
17 янв, 20:00. Laurent Pokou Stadium (Сан-Педро)
Марокко
3:0
Танзания

Источник: Таблица Кубка Африки
Футбол
Сборная Марокко по футболу
0
Читайте также
Бывший президент IBU Бессеберг на суде рассказал о связи с женщиной из России
Андреева разгромила Онс Жабер во втором круге Australian Open
Приметы на Крещение — почему нельзя лить слезы и стирать вещи
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
В Москве профессор умер во время лекции в университете
Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему в Белгороде
Популярное видео
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кубок Африки: где смотреть трансляции и расписание матчей 17 января