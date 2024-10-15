Матч между Нигерией и Ливией отменили из-за скандала в аэропорту

Матч между сборными Нигерии и Ливии в квалификации Кубка африканский наций отменен по решению Африканской конфедерации футбола (CAF).

«Запланированный на сегодняшний вечер матч не состоится. Вопрос будет передан компетентным органам CAF», — говорится в заявлении организации.

Ранее стало известно, что сборная Нигерии и ее техническая команда на несколько часов застряли в тяжелых условиях в аэропорту, куда им якобы поручили приземлиться ливийские власти. Футболисты вылетели в Бенгази на матч, который должен был состояться 15 октября, однако их борт в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак. После приземления нигерийским футболистам не разрешили покинуть терминал, в результате чего они застряли в аэропорту более чем на 16 часов без еды и питья. После этого нигерийцы приняли решение бойкотировать встречу.