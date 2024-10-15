Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок Африки. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

Сегодня, 19:13

Матч между Нигерией и Ливией отменили из-за скандала в аэропорту

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Матч между сборными Нигерии и Ливии в квалификации Кубка африканский наций отменен по решению Африканской конфедерации футбола (CAF).

«Запланированный на сегодняшний вечер матч не состоится. Вопрос будет передан компетентным органам CAF», — говорится в заявлении организации.

Футболисты сборной Нигерии застряли в&nbsp;аэропорту Ливии. Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды. Осимхен сравнил это с захватом заложников

Ранее стало известно, что сборная Нигерии и ее техническая команда на несколько часов застряли в тяжелых условиях в аэропорту, куда им якобы поручили приземлиться ливийские власти. Футболисты вылетели в Бенгази на матч, который должен был состояться 15 октября, однако их борт в воскресенье перенаправили в Аль-Абрак. После приземления нигерийским футболистам не разрешили покинуть терминал, в результате чего они застряли в аэропорту более чем на 16 часов без еды и питья. После этого нигерийцы приняли решение бойкотировать встречу.

Сборная Ливии по футболу
Сборная Нигерии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Кремле оценили посадку американской ракеты-носителя Super Heavy
В Сеуле заявили о подрыве КНДР межкорейских дорог со своей стороны
TV4: пострадавшая в Швеции женщина обвинила Мбаппе в изнасиловании
В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Поздняков покидает пост президента Олимпийского комитета России
Сегодня
Вчера
Неделя