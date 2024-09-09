Сборная Нигера ушла от поражения в матче с Ганой благодаря голу Умара Сако

Сборная Нигера сыграла вничью с Ганой в матче 2-го тура квалификации Кубка африканских наций — 1:1.

На 44-й минуте встречи отличился ганский защитник Алиду Сейду. За 9 минут до окончания основного времени Умар Сако, выступающий за «Ростов» в РПЛ, сравнял счет.

Команды набрали по одному очку за два матча — Гана располагается на третьем месте в таблице группы F, Нигер — на четвертом.

В другом матче дня Сенегал обыграл Бурунди (1:0), Уганда одержала победу над Конго (2:0). Еще две встречи завершились результативной ничьей: Экваториальная Гвинея и Того сыграли со счетом 2:2, а Мадагаскар и Коморские острова забили друг другу по голу (1:1).