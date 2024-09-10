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Сегодня, 22:09

Салах сыграл сотый матч за сборную Египта

Мохамед Салах в игре за сборную Египтв.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сыграл 100-й матч за свою национальную команду.

Достижение покорилось форварду во встрече отборочного тура к Кубку африканских наций-2025 с командой Ботсваны (4:0). В этой игре Салах забил свой 56-й мяч за сборную.

32-летний нападающий в составе команды выступал на чемпионате мира в 2018 году, а также дважды выходил в финал Кубка африканских наций.

Рекордсменом по количеству проведенных за сборную Египта матчей является Ахмед Хассан (184).

Мохамед Салах
Сборная Египта по футболу

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