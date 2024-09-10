Салах сыграл сотый матч за сборную Египта

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сыграл 100-й матч за свою национальную команду.

Достижение покорилось форварду во встрече отборочного тура к Кубку африканских наций-2025 с командой Ботсваны (4:0). В этой игре Салах забил свой 56-й мяч за сборную.

32-летний нападающий в составе команды выступал на чемпионате мира в 2018 году, а также дважды выходил в финал Кубка африканских наций.

Рекордсменом по количеству проведенных за сборную Египта матчей является Ахмед Хассан (184).