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Сегодня, 03:12

Сборная Камеруна с Нгамале вышла на Кубок Африки-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Камеруна в среду, 13 ноября, сыграла вничью с командой Намибии в квалификации Кубка африканских наций-2025 — 0:0.

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамале начал игру в стартовом составе, но был заменен из-за контузии голени на 59-й минуте.

Камерунцы набрали 11 очков и гарантировали себе выход в основную стадию турнира. 35-й розыгрыш Кубка африканских наций пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. Изначально планировалось провести соревнования летом 2025 года.

Николя Муми Нгамале
Сборная Камеруна по футболу

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