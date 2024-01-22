Шесть человек погибли во время празднования победы сборной Гвинеи над Гамбией в Кубке Африки

В Гвинее погибло шесть человек в результате праздничных гуляний после победы национальной команды над сборной Гамбии (1:0) в матче группового этапа Кубка Африки, сообщает BBC со ссылкой на гвинейскую федерацию футбола.

Игра состоялась 18 января. После этой победы сборная Гвинеи практически обеспечила себе выход в плей-офф Кубка Африки. Жители праздновали это событие на улицах столицы Конакри на мотоциклах и автомобилях.

«Важно, чтобы наши болельщики и общественность праздновали очень размеренно. Они должны быть очень осторожны, чтобы не подвергать себя опасности, ведь цель футбола — приносить радость и не оставлять семьи в беде. Мы призываем всех праздновать, но при этом заботиться о себе. Гвинея — это страна, где люди очень страстно любят футбол», — цитирует представителя Гвинейской федерации футбола Амаду Макаджи РИА «Новости».

Сборная Гвинеи с 4 очками занимает второе место в группе C. 23 января в последнем матче группового турнира команда сыграет со сборной Сенегала.