Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка Африки

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Кубка африканских наций.

Рейтинг возглавил нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен, стоимость игрока составляет 110 миллионов евро.

В тройку попали защитник сборной Марокко и «ПСЖ» Ашраф Хакими и форвард национальной команды Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах — по 65 миллионов евро.

Самые дорогие игроки Кубка африканских наций-2024 по версии Transfermarkt:

1. Виктор Осимхен (110 миллионов евро, Нигерия).

2-3. Ашраф Хакими (65 миллионов, Марокко).

2-3. Мохамед Салах (65, Египет).

4. Мохаммед Кудус (45, Гана).

5-8. Усман Диоманде (40, Кот-д'Ивуар).

5-8. Эдмон Тапсоба (40, Буркина-Фасо).

5-8. Андре Онана (40, Камерун).

5-8. Серу Гирасси (40, Гвинея).

9. Наиф Агер (38, Марокко).

10-14. Папе Сарр (35, Сенегал).

10-14. Николас Джексон (35, Сенегал).

10-14. Одилон Коссуну (35, Кот-д'Ивуар).

10-14. Исмаэль Беннасер (35, Алжир).

10-14. Андре Замбо Ангисса (35, Камерун).

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