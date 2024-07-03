Пас Кордобы отправил Бразилию играть с Уругваем. Винисиус дисквалифицирован на четвертьфинал

Бразильцы не смогли выиграть групповой турнир.

К заключительному дню группового раунда на Кубке Америки дело наконец дошло до по-настоящему большого матча. Да еще и с высокими ставками. Учитывая сетку плей-офф, это была практически игра 1/8 финала с оговоркой, что Колумбию устраивала ничья. Бразилии же требовалась победа, чтобы избежать встречи с Уругваем. Команда Марсело Бьелсы сама по себе не подарок, а в сравнении с Панамой, которую получал в четвертьфинале победитель группы, — тем более.

Причем ставки выросли уже на 7-й минуте — после того, как Винисиус Жуниор попал рукой в лицо Хамесу Родригесу и заработал дисквалификацию на следующий матч. С форвардом «Реала» и без него у пентакампеонов две разные команды. Да даже с Вини — и к этому нужно привыкать — бразильцы и в этой игре не считались фаворитами. Если вычеркнуть товарищеские матчи — до недавнего разгрома Парагвая они не побеждали целых девять месяцев. И тем же колумбийцам (счет 2:1 не должен обманывать) в отборе на ЧМ-2026 проиграли по всем статьям.

Доривал Жуниор не только из уважения рассыпался в комплиментах в адрес соперника, который не проигрывал на протяжении 25 матчей и повторил принадлежавший Бразилии южноамериканский рекорд в виде десяти побед подряд. Доривал назвал нынешнее поколение Колумбии одним из лучших за последние годы и особо выделял Хамеса, отметив, что тот всегда очень ярко выглядит в сборной и находится там в своей стихии, пользуясь полной поддержкой и уважением. Благо, тренеру есть, с чем сравнивать, ведь в прошлом году он работал с Родригесом в «Сан-Паулу», откуда полузащитник очень хочет уйти.

Собственно, все, о чем говорил Доривал, можно было увидеть на поле, где колумбийский капитан постоянно оказывался в центре внимания. Особенно — при исполнении стандартов. Только за первый тайм он отметился попаданием в каркас ворот, заставил Алиссона вытаскивать мяч из-под перекладины и ассистировал Санчесу, чей гол отменили из-за микроскопического офсайда. Ирония судьбы заключалась в том, что ненужный фол Хамеса обернулся классным голом вернувшегося в состав Рафиньи. Для бразильцев это почти традиция — три из четырех последних результативных штрафных пришлись на матчи с Колумбией.

Только команда Нестора Лоренсо пережила эту неприятность, не моргнув глазом. Хотя, поводы для волнения были. Особенно, в конце первого тайма, когда в штрафной рухнул Винисиус. Однако и арбитр, и ВАР не увидели нарушения со стороны Муньоса. Но явно не это выбило из равновесия Алиссона, который в добавленное к первому тайму время допустил глупую ошибку. Исправить ее удалось, но воодушевленный соперник успел отыграться до перерыва. Причем во втором матче подряд результативным действием отметился Кордоба. Находясь спиной к воротам, форвард «Краснодара» отсек всю оборону пасом на забившего уже второй мяч на этом турнире Муньоса.

Однозначно лучшая (в первом тайме) игра турнира точно не разочаровывала зрителей, тогда как тренеры были не всем довольны. Уже в перерыве инертного Лакаса Пакета сменил Андреас Перейра, а колумбийцы сняли с пробега висевшего на карточке Мачадо. Однако лучше Бразилия не заиграла. Скорее наоборот. Винисиус надолго исчез с радаров, а единственным относительно опасным моментом до последних мгновений игры оставался неточный штрафной Рафиньи.

Колумбия же не просто удерживала комфортный счет — она обязана была выиграть в концовке, но загубила два верных момента. В первом случае наконец-то сыгравший на турнире динамовец Карраскаль пробил в Алиссона. Во втором — с нескольких метров умудрился не попасть в пустой угол Борре.

Эти моменты долго бы вспоминали, если бы за пару минут до финального свистка Куэста не остановил убегавшего к воротам Винисиуса, а Варгас не перевел через перекладину удар Перейы. Колумбийцы с таким уровнем готовности обязаны быть минимум в четверке, а для Бразилии — все сложно.

Расписание 1/4 финала (время московское)

5 июля. Аргентина — Эквадор (4:00)

6 июля. Венесуэла — Канада (4:00)

7 июля. Колумбия — Панама (1:00)

7 июля. Уругвай — Бразилия (4:00)