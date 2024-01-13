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Кубок Африки

Сегодня, 13:45

Кубок Африки — основная информация: даты и участники, где смотреть трансляции матчей

Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Олимпийский стадион Эбимпе в Абиджане перед стартом Кубка африканских наций 2024.
Фото Global Look Press
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Гид по крупному футбольному событию января.

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Даты и место проведения Кубка Африки 2024

Кубок африканских наций по футболу пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Изначально турнир должен был состояться летом 2023 года, но из-за наводнений в регионе было принято решение перенести соревнования на зимнее время.

Матчи финального турнира пройдут в пяти городах Кот-д'Ивуара: Абиджане, Буаке, Сан-Педро, Ямусукро и Корого.

Формат Кубка африканских наций

В финальном турнире Кубка Африки стартуют 24 сборные. Все участники разделены на шесть групп с четырьмя командами в каждой.

В плей-офф выходят две лучшие команды каждой группы и четыре сборные с лучшими результатами из занявших третьи места. Матчи на вылет начинаются с 1/8 финала и пройдут в классическом формате турниров на выбывание из одной игры на каждой стадии.

Чемпион будет определен в финале, обладатель бронзы — в игре за третье место.

Болельщики сборной Сенегала.
Фото Global Look Press

Участники и состав групп Кубка Африки 2024

Хозяин финального турнира Кот-д'Ивуар будет соперничать в группе A с Нигерией, Гвинеей-Бисау и Экваториальной Гвинеей. Действующий чемпион Сенегал стартует в группе C с Камеруном, Гвинеей и Гамбией.

Группа А

  • Нигерия
  • Кот-д'Ивуар
  • Гвинея-Бисау
  • Экваториальная Гвинея

Группа B

  • Гана
  • Египет
  • Кабо-Верде
  • Мозамбик

Группа C

  • Камерун
  • Сенегал
  • Гвинея
  • Гамбия

Группа D

  • Ангола
  • Алжир
  • Буркина-Фасо
  • Мавритания

Группа E

  • Намибия
  • Тунис
  • Мали
  • ЮАР

Группа F

  • Марокко
  • Замбия
  • Демократическая Республика Конго
  • Танзания
Футбольный стадион «Алассане Оуттара» в городе Абиджан.
Олимпийский стадион Эбимпе в Абиджане.
Фото Reuters

Расписание и ключевые даты Кубка африканских наций 2024

Матч открытия Кубка Африки пройдет в субботу, 13 января: Кот-д'Ивуар сыграет против Гвинеи-Бисау на стадионе «Алассане Оуттара» в городе Абиджан. Начало игры в 23.00 по московскому времени.

Групповой турнир Кубка африканских наций завершится 24 января.

Матчи 1/8 финала КАФ 2024 пройдут с 27 по 30 января. Четвертьфиналы — 2 и 3 февраля. Полуфиналы будут сыграны 7 февраля. Матч за третье место — 10 февраля. Финал пройдет в Абиджане 11 февраля.

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Кто фаворит Кубка Африки

Одним из фаворитов этого Кубка африканских наций называется сборная Марокко. На чемпионате мира-2022 в Катаре марокканская команда удивила многих, в плей-офф победила Испанию (0:0, пенальти — 3:0) и Португалию (1:0), а в матче за третье место уступила Хорватии (1:2). Коэффициент на победу Марокко в КАФ 2024 у букмекеров составляет 6.0.

Сборная Сенегала является действующим обладателем Кубка Африки по футболу. В феврале 2022 года «Львы Теранги» в финале обыграли Египет в серии пенальти (0:0, 4:2). Перед стартом этого турнира коэффициент на успех сенегальцев составляет 7.0.

Еще два явных претендента на победу в Кубке африканских наций 2024 — сборные Кот-д'Ивуара и Алжира. Коэффициенты на успех этих команд составляют 8.0 и 8.5 соответственно.

Футболист Себастьян Аллер.
Себастьян Аллер.
Фото Global Look Press

Звезды Кубка Африки

На Кубке африканских наций 2024 в Кот-д'Ивуаре выступят немало известных игроков. В их числе...

  • Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Хаким Зиеша, Софьян Амрабат, Юссеф Эн-Несири.
  • Кот-д'Ивуар: Серж Орье, Франк Кессье, Ибрагим Сангаре, Секо Фофана, Макс Градель, Николя Пепе, Себастьян Аллер, Жереми Бога, Кристиан Куаме.
  • Нигерия: Алекс Ивоби, Франк Оньеку, Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Самуэль Чуквезе, Ахмед Муса.
  • Египет: Мохамед Салах, Мохамед Эль-Ненниа, а тренирует команду Руй Витория, который раньше работал в «Спартаке».
  • Гана: Джордан и Андре Айю, Мохаммед Кудус.
  • Сенегал: Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гейе, Садио Мане с ярким тренером Алиу Сиссе.
  • Камерун: Андре Онана, Андре-Франк Замбо Ангисса, Венсан Абубакар, Карл Токо Экамби.
  • Гвинея: Наби Кейта, Франсуа Камано, Серу Гирасси.
  • Алжир: Софьян Фегули, Исмаэль Беннасер, Усем Ауар, Ислам Слимани и Рияд Марез.
Футболист Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

Болельщики, которые внимательно следят за чемпионатом России, могут также наблюдать за игрой ряда бывших футболистов РПЛ и пяти легионеров Это — Тео Бонгонда (ДР Конго, «Спартак»), Муми Нгамале (Камерун, «Динамо»), Мохамед Конате (Буркина-Фасо, «Ахмат»), Зе Турбо (Гвинея-Бисау, «Пари НН»), Кевин Ленини (Кабо-Верде, «Краснодар»).

Где смотреть трансляции матчей Кубка Африки по футболу 2024

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Полностью расписание матчей и результаты игр, турнирное положение в группах и сетка плей-офф доступны в разделе «СЭ» о Кубке африканских наций. Следить за ключевыми событиями игр Кубка Африки — 2024 можно в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

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