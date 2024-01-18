Бонгонда без победы, мощный старт Марокко, а Буркина-Фасо ведет к титулу тренер, едва не погибший на Кубке Африки-2010

Рассказываем о заключительных матчах первого тура первенства Черного континента.

Герои Намибии

Стартовый тур группового раунда превращается в конвейер сенсаций, и очередным пострадавшим во вторник стал Тунис, проигравший по почти стандартной схеме. «Орлы Карфагена» владели инициативой, давили, создавали моменты, а в концовке пропустили от 33-летнего Хотто, которого теперь можно смело объявлять национальным героем Намибии. Дело в том, что «Храбрые воины» в четвертый раз пробились в финальный турнир, но прежде не только не выходили из группы, но и никогда не побеждали.

Еще один герой — 45-летний главный тренер намибийцев Колин Бенжамен. По его биографии можно изучать футбольную историю страны, ведь он играл во всех предыдущих финальных турнирах и был капитаном «воинов». А еще — он единственный представитель Намибии, сыгравший в европейской Лиге чемпионов. При назначении на свой нынешний пост летом 2022 года перед бывшим игроком «Гамбурга» поставили задачу освежить стареющую сборную и подготовить боеспособную команду к 2027 году — как раз к моменту окончания своего пятилетнего контракта.

Как видим, Бенжамен идет с опережением графика и имеет все шансы вывести свою команду в плей-офф. Решить задачу можно уже во втором туре, где воинов ждет дерби с ЮАР. Эту встречу тренер выделял еще после жеребьевки, заметив: «Игра против ЮАР — это всегда что-то особенное. Большинство наших ребят играют в ЮАР, и для них это, по сути, второй дом».

Впрочем, сами южноафриканцы больше тайма очень прилично играли против фаворита группы Мали. «Бафана Бафана» должна была повести в счете, однако назначенный за попадание мяча в руку пенальти безобразно исполнил пробивший намного выше ворот Тау. И это был далеко не единственный голевой момент — словно команде передалась энергия главного тренера. Накануне старта 71-летний бельгиец Хуго Брос вспоминал, как шесть лет назад и близко не считавшийся фаворитом Камерун выиграл под его началом чемпионский титул.

Но все же класс есть класс. Это у ЮАР вся сборная играет в национальном чемпионате, тогда как возглавляющий «Орлов» Эрик Челле может позволить себе ради усиления игры поменять звезду «Тоттенхэма» Биссума. Как раз после этой удивительной перестановки случился переломным штрафной с попаданием Койта в перекладину и добиванием капитана малийцев Траоре, который играет с нашим Захаряном в «Реал Сосьедад». Остальное было делом техники, а фаворит в кои-то веки оправдал свой статус.

И В Н П М О 1. Мали 1 1 0 0 2-0 3 2. Намибия 1 1 0 0 1-0 3 3. Тунис 1 0 0 1 0-1 0 4. ЮАР 1 0 0 1 0-2 0

Мечта длиной в 14 лет

Во вторник, правда, победила еще одна амбициозная сборная — дважды доходившая в последние году до полуфинала Буркина-Фасо. Но, заметно прибавив после перерыва, «Жеребцы» уже без замененного на 85-й минуте форварда «Ахмата» Конате вырвали победу только с пенальти на исходе добавленного времени.

Этот успех — особенный для приехавшего в Африку пятнадцать лет назад и наконец-то исполнившего свою мечту француза Юбера Велю. В 2010-м он вывел на континентальное первенство сборную Того, но та по решению правительства снялась с турнира после вооруженного нападения на автобус ангольских сепаратистов. Жертвами той террористической атаки стали погибшие водитель, помощник главного тренера и пресс-атташе сборной. Сам Велю получил пулевое ранение в руку.

Потом специалисту не удалось поработать на Кубке Африки-2021, куда он вывел не пробивавшийся в финальный турнир на протяжении десяти лет Судан. Сначала чемпионат сдвинули на год из-за пандемии, а потом недовольная плохим выступлением в отборе на ЧМ-2022 федерация уволила тренера за несколько недель до континентального первенства. С другой стороны, за этот период Велю выиграл массу клубных турниров в Алжире и ДР Конго.

«Четырнадцать лет ожидания, и я здесь, чтобы начать с нуля. Мне повезло, что я все еще жив», — признался 64-летний Велю. А еще — отвечая на вопрос о способности буркинийцев наконец-то взять трофей, он ответил: «Если мы сможем пройти групповой турнир, то остальное будет похоже на кубок, а я знаю, как играть кубковые матчи».

И В Н П М О 1. Буркина-Фасо 1 1 0 0 1-0 3 2. Ангола 1 0 1 0 1-1 1 3. Алжир 1 0 1 0 1-1 1 4. Мавритания 1 0 0 1 0-1 0

Мотивация от Реграги

В среду в борьбу вступил один из главных фаворитов турнира — Марокко. «Атласские львы», влюбив в себя на историческом для африканского футбола ЧМ-2022, настроены на первый титул почти за полвека.

«В нашем тренировочном центре висит фотография национальной сборной, которая стала последним победителем Кубка Африки в 1976 году. Каждый день, когда игроки приходят сюда, они смотрят на фотографию и вдохновляются. Моя цель как тренера — не удалить это фото, а разместить здесь новое фото следующих победителей», — не стал скрывать планов главный тренер марокканцев Валид Реграги.

И стартовали «львы», как и подобает фавориту. Сыграли с запасом, зная, как распределять силы на длинной дистанции. Для начала заставили допустить ошибку вратаря, который шагнул за «стенку» в момент удара Зиеша и отбил мяч на Саисса. А в концовке добили оставшихся на 70-й минуте в меньшинстве танзанийцев. По итогам первого тура Марокко произвел самое сильное впечатление наряду с действующим чемпионом Сенегалом.

«Я знаю, что это сложная группа с Марокко и ДР Конго, и есть команды лучше нас, но в футбол не играют на бумаге. Когда мы выйдем на поле, мы будем стремиться к победе. В первом матче мы увидим, готовы ли мои игроки. Но я знаю, что они мотивированы. У нас хорошая команда, отличные люди. Мы обязательно будем готовы», — говорил перед стартом тренирующий Замбию Авраам Грант, который уже доводил до полуфинала Кубка Африки Гану.

И «Медные пули», за которых сыграли выступавшие прежде в России Кангва, Сакала и Ламек Банда, продолжили парад сенсаций, хотя им пришлось непросто. Конголезские «Леопарды» с очень активным спартаковцем Бонгонда первые 25 минут провели на чужой половине поля. А потом после банального заброса куда-то убежал столкнувшийся с Дакой голкипер, и быстрый вброс аута трансформировал в удар по беззащитным воротам бывший туляк Кангва.

Да, фаворит отыгрался практически мгновенно, а еще замбийцы дважды выносили мяч с линии ворот. Только очередной фаворит все равно оступился. Выиграть конголезцы могли благодаря скандалу, но его отменил ВАР. Поразительно, что арбитра пригласили к монитору чуть ли не в момент начала разбега пенальтиста. Это примерно как зачитать указ о помиловании, когда палач занес над головой топор. Ключевым же моментом стал не использованный партнером острейший прострел Бонгонда на исходе добавленного времени.