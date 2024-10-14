Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды. Осимхен сравнил это с захватом заложников

Их можно понять.

Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту Аль-Абрак у города Эль-Байда. «Суперорлы» прилетели в Ливию, чтобы провести с местной сборной матч отборочного турнира Кубка Африки, однако теперь он под угрозой срыва. Нигерийцы провели в аэропорту больше 16 часов без каких-либо удобств — еды, воды и спальных мест. Матч запланирован на 15 октября.

Ливия мстит?

Проблемы нигерийцев начались, как только они пересекли воздушное пространство Ливии. Их почему-то доставили не в тот аэропорт — вместо Бенгази самолет приземлился в Аль-Абраке, в трех часах езды на машине от пункта назначения. К тому же футболистам не предоставили транспорт — и они застряли.

Первым тревогу забил форвард «Байера» Виктор Бонифейс. «Около 13 часов в аэропорту без еды, без Wi-Fi, без места для сна. Африканцы, мы можем лучше», — написал он в социальных сетях. «Помогите мне, сообщите моей бабушке, что ее внук в порядке», — добавил Бонифейс позднее.

Условия содержания отлично видны на фотографиях, появившихся в социальных сетях. На них футболисты сборной Нигерии спят прямо на скамейках в зоне ожидания.

Через несколько часов ливийцы все же прислали автобус. Вернее, какой-то фургон — Бонифейс показал его на видео и со смехом сообщил, что в него никто толком не влез. Ехать на нем нигерийцы отказались.

А следом и вовсе отказались от игры — об этом заявил капитан команды Уильям Трост-Эконг. «Вместе с командой мы решили, что не будем играть в этом матче. Пусть они получат очки. Мы не согласимся никуда ехать по дороге; даже с охраной это небезопасно. Мы можем только представить, какими будут отель или еда, если мы согласимся», — написал Трост-Эконг в социальных сетях.

После этого Федерация футбола Нигерии заявила, что предпринимает меры по возвращению игроков домой. Вероятно, встречи действительно не будет. «Футболисты решили не участвовать в матче, и должностные лица ФФН принимают меры по возвращению команды в Нигерию», — заявила директор по коммуникациям Федерации Адемола Оладжире. В ближайшие часы сборная должна вернуться на родину.

Ситуация похожа на произошедшее на прошлой неделе со сборной Ливии в Нигерии. Тогда гости тоже прилетели не в свой аэропорт и до места были вынуждены добираться на автобусе. В итоге ливийцы проиграли 0:1. Так что не исключено, что это месть — но, конечно, с перегибами.

Виктор Осимхен. Фото Global Look Press

Осимхен вмешивается из дома

Главная звезда нигерийцев Виктор Осимхен избежал приключения — не попал в заявку команды на этот сбор. Но горячо поддержал своих из дома через социальные сети: «Это не просто задержка. Это намеренная тактика ливийских властей, направленная на ослабление и разрушение морального духа игроков, и это начинает больше походить на ситуацию с заложниками»

Кроме того, Осимхен поддержал решение не играть матч. «Безопасность и благополучие моих товарищей по команде и всех сотрудников — это самое важное сейчас. Наш капитан сказал, что мы не будем играть, и я полностью поддерживаю его. Разве что встречу перенесут на нейтральное поле», — добавил Виктор в социальных сетях.

Другая легенда Нигерии, Виктор Икпеба, призвал и вовсе отстранить Ливию от международных соревнований. «Если чиновники знают свое дело, Ливию следует отстранить от международного футбола. Это страна с высоким уровнем риска, и действительно интересно, кто одобрил проведение матчей Ливии дома. Я играл за «Суперорлов» 10 лет, и я никогда не испытывал того, что испытал в Ливии за последние часы», — цитирует Икпебу AFP.

По итогам трех туров квалификации Нигерия занимает первое место в группе D, набрав 7 очков. У Ливии последнее место и один балл в активе.