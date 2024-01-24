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Кубок Азии

Сегодня, 15:26

Шикунов: «Сборная России сильнее Узбекистана и всех остальных команд на Кубке Азии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов после выхода сборной Узбекистана в плей-офф Кубка Азии высказался, до какой стадии турнира теоретически могла бы дойти национальная команда России.

«Тяжело говорить заочно. Мы там не играли и играть, наверное, не будем. Ясно, что наша сборная сильнее Узбекистана и всех сборных, которые там выступают. Поэтому в нашем чемпионате один человек из Узбекистана и играет — Файзуллаев. Им тяжело играть даже в нашем чемпионате, иначе бы много народу было. А так только в ЦСКА он играет, и все, больше узбеков нет. Это показатель уровня футбола Узбекистана, все на местном уровне», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
Александр Шикунов
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