Шикунов: «Сборная России сильнее Узбекистана и всех остальных команд на Кубке Азии»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов после выхода сборной Узбекистана в плей-офф Кубка Азии высказался, до какой стадии турнира теоретически могла бы дойти национальная команда России.

«Тяжело говорить заочно. Мы там не играли и играть, наверное, не будем. Ясно, что наша сборная сильнее Узбекистана и всех сборных, которые там выступают. Поэтому в нашем чемпионате один человек из Узбекистана и играет — Файзуллаев. Им тяжело играть даже в нашем чемпионате, иначе бы много народу было. А так только в ЦСКА он играет, и все, больше узбеков нет. Это показатель уровня футбола Узбекистана, все на местном уровне», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Сборные России всех возрастов отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.