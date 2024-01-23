Сборные Ирана и ОАЭ вышли в плей-офф Кубка Азии

Сборная Ирана победила команду ОАЭ в 3-м туре группового турнира Кубка Азии — 2:1.

Иранский форвард Мехди Тареми отметился дублем. Он забил на 26-й и 65-й минутах. На 90+3-й Яхья Аль-Гассани забил единственный гол сборной ОАЭ. Он же на 64-й минуте не реализовал пенальти.

В другом матче группы С Палестина разгромила сборную Гонконга со счетом 3:0. На 12-й и 60-й минуте голами отметился Одай Даббаг. Еще один гол на счету Заида Аль-Канбара на 48-й минуте.

Иран набрал 9 очков в 3 матчах и занял первое место в группе С, ОАЭ с 4 очками по дополнительным показателям обошли Палестину. Гонконг — четвертый (0 очков).

Сборные Ирана и ОАЭ сыграют в 1/8 финала Кубка Азии.

Палестина сохраняет шансы на выход в плей-офф — по итогам групповой стадии четыре лучших команды, занявших третьи места в своих группах, проходят в 1/8 финала.