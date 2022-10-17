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Кубок Азии

Сегодня, 10:17

Катар примет Кубок Азии-2023 вместо Китая

Катар примет Кубок Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола (AFC).

Кубок Азии должен был пройти в Китае с 16 июня по 16 июля, но в мае текущего года китайская сторона из-за ковидных ограничений отказалась от проведения соревнований в стране.

Национальная команда Катара является действующим обладателем Кубка Азии. Катар будет принимать турнир в третий раз, ранее он проходил там в 1988 и 2011 годах.

С 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу.

Источник: https://www.the-afc.com/en/about_afc/committees/executive_committee/news/qatar_to_host_afc_asian_cup_2023_india_and_saudi_arabia_shortlisted_for_2027_edition.html
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Катар хочет провести Кубок Азии в 2027 году