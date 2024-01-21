Сборная Саудовской Аравии обыграла Киргизию, оставшуюся вдевятером на 52-й минуте

Сборная Киргизии проиграла Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии — 0:2.

На девятой минуте Айзар Акматов получил красную карточку и покинул поле. На 35-й минуте Мохаммед Канно вывел команду Саудовской Аравии впернд. На 52-й минуте сборная Кыргызстана осталась вдевятером. На 84-й минуте Фейсал Аль-Гамди удвоил преимущество саудитов.

Ранее из группы F Оман и Таиланд сыграли вничью — 0:0.

Саудовская Аравия с 6 очками лидирует в группе, команда гарантировала себе выход в плей-офф. Киргизия проиграла в двух турах и идет последней. Таиланд (4) идет вторым, Оман (1) — третий в таблице группы F.