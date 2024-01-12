12 января сборная Катара в городе Лусаил проведет матч открытия Кубка Азии-2024 против сборной Ливана. Игра на территории Национального стадиона Лусаил начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию первого матча Кубка Азии-2024 Катар — Ливан можно будет на телеканале «Старт». Следите за ключевыми событиями противостояния с помощью матч-центра «СЭ».

Кубок Азии по футболу 2024 года завершится 10 февраля. Матчи пройдут на восьми стадионах. Игры группового турнира пройдут с 12 по 25 января. Плей-офф стартует 28 января. Финал турнира состоится 10 февраля. Хозяйкой соревнований является сборная Катара.

Действующим победителем Кубка Азии является Катар. Национальная команда выиграла трофей в 2019 году — в финале катарцы оказались сильнее Японии (3:1).

Кубок Азии 2024: расписание матчей и состав групп