Узбекистан сыграл вничью с Австралией, Сирия победила Индию в матчах Кубка Азии

Сборная Узбекистана сыграла вничью с Австралией в 3-м туре группового турнира Кубка Азии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Абдулла бин Халифа» (Доха).

Счет в матче на 45+1-й минуте открыл игрок австралийской команды Мартин Бойл с пенальти. На 78-й минуте полузащитник Узбекистана Азизбек Тургунбаев сравнял счет.

В другом матче 3-го тура Сирия победила сборную Индии со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Омар Харбин на 76-й минуте.

Узбекистан набрал 5 очков в 3 матчах и занимает второе место в группе В, Австралия — первая (7 очков). Сирия с 4 баллами находится на третьей строчке, Индия — четвертая (0 очков).