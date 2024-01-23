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Кубок Азии

Сегодня, 16:32

Узбекистан сыграл вничью с Австралией, Сирия победила Индию в матчах Кубка Азии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная Узбекистана сыграла вничью с Австралией в 3-м туре группового турнира Кубка Азии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Абдулла бин Халифа» (Доха).

Счет в матче на 45+1-й минуте открыл игрок австралийской команды Мартин Бойл с пенальти. На 78-й минуте полузащитник Узбекистана Азизбек Тургунбаев сравнял счет.

В другом матче 3-го тура Сирия победила сборную Индии со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Омар Харбин на 76-й минуте.

Узбекистан набрал 5 очков в 3 матчах и занимает второе место в группе В, Австралия — первая (7 очков). Сирия с 4 баллами находится на третьей строчке, Индия — четвертая (0 очков).

Кубок Азии. Группа B
23 янв, 14:30. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Австралия
1:1
Узбекистан
Кубок Азии. Группа B
23 янв, 14:30. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Сирия
1:0
Индия

Источник: Таблица Кубка Азии
Сборная Австралии по футболу
Сборная Индии по футболу
Сборная Сирии по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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