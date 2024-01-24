Ирак и Япония вышли в плей-офф Кубка Азии

Сборная Японии победила Индонезию в матче 3-го тура группового турнира Кубка Азии — 3:1.

Дубль за победителей оформил нападающий Аясе Уэда. Единственный гол сборной Индонезии забил защитник Сэнди Уолш.

В параллельном матче группы D команда Ирака сыграла вничью с Вьетнамом — 2:2.

Ребин Сулака и Айман Хуссейн отличились за сборную Ирака. Автор второго гола не забил пенальти на 83-й минуте. У вьетнамской сборнной забили Ан Бай Ханг и Кан Ханг Нгуен. На 45+4-й минуте сборная Вьетнама осталась вдесятером. За вторую желтую карточку был удален Ван Канг Куат.

Ирак с 7 очками занял первое место в группе, Япония (6 очков ) — на второй строчке. Индонезия (3) — на 3-й позиции, а Вьетнам (1) — на последнем, четвертом месте.

Сборные Ирака и Японии сыграют в 1/8 финала Кубка Азии.

Индонезия сохраняет шансы на выход в плей-офф — по итогам групповой стадии четыре лучших команды, занявших третьи места в своих группах, проходят в 1/8 финала.