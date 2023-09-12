Как дела у Катара после ЧМ? Сборная обыграла чемпиона Северной Америки, но есть вопросы к наследию турнира

Сами катарцы всем довольны.

Благодаря ЧМ-2022 будущее футбола в Катаре было одним из самых интригующих тем для обсуждения: планируют ли власти использовать спортивный бум для развития местного чемпионата и сборной или это одноразовая акция? И как катарцы воспользуются наследием турнира?

Спустя почти год можно ответить на эти вопросы.

Чем живет катарская лига и что сейчас со сборной?

Перспективы катарцев особенно интересны на фоне увеличившегося влияния Саудовской Аравии на мировой футбол. Сразу после ЧМ-2022 ближневосточные соседи подписали Криштиану Роналду в «Аль-Наср», а в летнее трансферное окно безостановочно сорили деньгами, завлекая других звездных игроков.

Катар начал массивную инвестицию в футбол еще раньше саудовцев — в 2011 году Qatar Sports Investment приобрел «ПСЖ», а годом ранее получил право провести чемпионат мира. Обе инициативы были частью стратегии по приобретению положительного международного имиджа страны. Саудовцы внимательно следили за катарцами и аккуратно списывали конспекты у соседа по парте: недавно купили «Ньюкасл», продвигают заявку на проведение ЧМ-2030 и усиливают местную лигу.

Впрочем, подход к футбольным инвестициям у саудовцевнемного разнится. Владельцы «Ньюкасла» действительно вкладывают большие деньги в клуб, но распоряжаются ими благоразумнее, точечно усиливая команду. Они не подписывают Неймара, Месси и других, а выбирают более скромных игроков. Кеш на футбольных поп-звезд припасли для местной лиги.

Катарский чемпионат тоже не обделяли топами, но на контрасте все скудно: из громких имен можно вспомнить Хамеса, а также Хави и Блана в роли тренеров. Прямо сейчас в лиге выделяются Хави Мартинес, Родриго Морено и Рафинья Алькантара, но назвать их полноценными селебрити, ради которых зрители примкнут к экранам, нельзя. Таковым можно назвать только Филиппе Коутиньо, которого «Аль-Духаиль» арендовал на флажке летнего ТО.

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Но даже без трансферного безумия катарская лига держится на плаву. Согласно рейтингу AFC (Азиатской конфедерации), катарцы занимают четвертое место среди всех азиатских лиг, опережая Китай, Узбекистан, Австралию и других. Уступают лишь саудовцам, японцам и корейцам. Но, объективно говоря, Катар подтягивается за счет «Аль-Духаиля», местного гегемона, который регулярно пробивается в последние стадии турнира. Да и по сравнению с лидерами количество очков за сезон у катарцев регулярно падает — догнать саудовцев в ближайшие годы почти нереально.

Зато есть позитив в отношении сборной. На самом ЧМ катарцы провалились, показав невзрачную игру и набрав ноль очков. Распиаренная академия Aspire за два десятилетия так и не подарила местному футболу хотя бы средних футболистов европейского уровня, несмотря на сотрудничество с испанскими и голландскими специалистами.

При этом в начале года на смену Феликсу Санчесу Басу пришел Карлуш Кейруш, обожающий тренировать экзотические сборные. Прошедшим летом португалец опробовал силы в Кубке КОНКАКАФ, куда катарцев позвали в качестве приглашенного гостя. И Кейрушу удалось сотворить сенсацию: Катар выбрался из группы, обыграв будущих чемпионов из Мексики. Да, в четвертьфинале разгромно проиграл Панаме (0:4), но команда вышла на игру без шести игроков основы — они пропускали матч из-за дисквалификации.

Кейруш позитивно смотрит на будущее сборной и ставит перед собой две задачи: квалифицироваться на ЧМ-2026 и защитить титул Кубка Азии, который катарцы выиграли в 2019 году. Цели действительно амбициозны, учитывая, что общая стоимость состава- чуть менее 14 миллионов евро. Самый ценный актив команды — Акрам Афиф из «Аль-Садда», он стоит 4 миллиона.

Карлуш Кейруш. Фото Getty Images

А что с наследием ЧМ-2022? Оказывается, турнир был не столько про развитие футбола

Другой вопрос: как Катар воспользуется прямым наследием от прошедшего чемпионата мира? Вот что говорил посол Катара в Бельгии перед началом турнира.

«Инфраструктура, созданная для размещения посетителей, — стадионы, современная система метро, расширение аэропорта и строительство новых районов — все это структурные разработки в неэнергетических секторах. Устойчивый рост этих секторов станет приоритетом для Катара после завершения чемпионата мира по футболу», — объяснял посол.

Но почти все страны-хозяйки сталкиваются с проблемой эксплуатации арен после турнира. Они не обошли даже Россию и, очевидно, не обойдут Катар, который уже столкнулся со сложностями. Например, до конца июня «Стадион 974» должны были снести, но вскоре Верховный комитет заявил, что сроки окончания работ поменялись. Отмечается, что трудности возникли в том числе из-за приближения следующих спортивных соревнований: Кубка Азии по футболу, который пройдет в начале 2024 года, и Азиатских игр 2030 года. Также катарцы рассчитывали принять обновленный клубный ЧМ в 2025 году (но летом турнир отдали США), а еще планируется подача заявки на проведение Олимпийских игр-2036.

Домашний ЧМ — история не совсем футбольная. Государство хочет отойти от образа страны, живущей за счет богатейших природных ресурсов, и благодаря турниру планировало привлечь зарубежные инвестиции и туристов. Чемпионат мира стал подтверждением серьезности проекта Qatar Nation Vision-2030, запущенного еще в 2008 году.

«QNV направлен на то, чтобы к 2030 году Катар стал развитым обществом, способным поддерживать свое развитие и благополучие своего народа. Он определяет долгосрочные цели страны и обеспечивает основу для разработки национальных стратегий и планов реализаций», — говорится на официальном сайте. Проект акцентирует внимание на следующих пунктах: модернизация и сохранение традиций, нужды текущего и будущего поколений, увеличение количества и качества иностранной рабочей силы, рост экономики и улучшение окружающей среды.

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Привлечение иностранных инвестиций — важный аспект программы. Несколько лет назад Катар предоставил особые привилегии зарубежным партнерам, освободив их от подоходного налога сроком до 10 лет, и дал им возможность предоставлять 100% капитала для любого проекта (ранее позволялось только 49%).

Проведение ЧМ также должно было возбудить иностранных туристов ринуться за билетами в Катар. Но на этом фоне абсурден запрет, наложенный государством на посещение страны во время ЧМ туристами без билетов на матчи. Тогда решение спровоцировало скандал — и правило слегка ослабили: оно действовало с 1 ноября по 2 декабря. Но Катар не отказывается от плана по привлечению 5,6 миллиона туристов к 2030 году.

Окончание чемпионата мира слегка ослабило интерес местных властей к футболу, но, надо признать, Катар более рационально подходит к денежным тратам для внутреннего футбола. Возможно, если руководство поймет, что перспектива выхода на ЧМ-2026 в Северной Америке реальна, оно вновь активизируется и выделит необходимые средства. Но пока все идет по сценарию, знакомому нам со времен ЮАР-2010 и России-2018.