Антураж ЧМ, звезды АПЛ и бундеслиги, 4 представителя РПЛ. Что нужно знать о Кубке Азии

Турнир стартует сегодня!

Этой зимой европейским топ-клубам не позавидуешь — на их долю выпали сразу два континентальных турнира. 13 января стартует Кубок Африки, на который отбыли около сотни игроков; а сегодня начнется Кубок Азии, тоже забравший немало крутых футболистов. «СЭ» рассказывает, чего ждать от этого турнира.

Еще один праздник для Катара. И хороший шанс

Изначально Кубок Азии должен был пройти в 2023 году в Китае — Поднебесная давно охотилась за турнирном, в стране хотели провести даже розыгрыш 2019 года, но тогда не получилось. Со второй попытки Китай все же стал хозяином Кубка Азии-2023, но из-за очередной вспышки коронавируса в июле 2022-го отказался от почести.

Соревнование оперативно перенесли в Катар, что неудивительно. Инфраструктура и опыт организации чемпионата мира у этой страны уникальные для Азии. Поэтому базой для Кубка стало все, что катарцы сберегли с 2022 года — в том числе стадионы, кроме «974». Знаменитую арену из контейнеров разобрали больше года назад.

Если на чемпионате мира страна-хозяйка ничего не показала — Катар занял в группе последнее место, — то на Кубке Азии шансы гораздо выше. Бордовые — победители 2019 года, они будут защищать титул. Дома это делать гораздо приятнее, хотя букмекеры оценивают шансы катарцев на победу всего в 10%.

Сборная Японии считается фаворитом предстоящего турнира. Фото Global Look Press

Японский реваншизм

Главным фаворитом предстоящего турнира справедливо считают Японию. У синих самураев для победы есть все. Во-первых, сильнейшие традиции — японцы побеждали в Кубке Азии четыре раза (чаще, чем кто-либо другой). Во-вторых, отличная мотивация — Япония в 2019 году крупно уступила Катару в финале (1:3) и теперь будет лютовать на его территории. И, наконец, самая приземленная причина — у самураев родилось по-настоящему золотое поколение.

Такого звездного состава нет больше ни у одной команды на турнире. Кубо из «Реал Сосьедад», Минамино из «Монако», Томиясу из «Арсенала», Эндо из «Ливерпуля», Митома из «Брайтона»... Только эти футболисты в совокупности стоят под 200 миллионов евро (по данным Transfermarkt), а ведь это даже не полный список. Есть представители «Фрайбурга», «Штутгарта», «АЗ Алкмара» и все — качественные игроки.

Баннер с талисманами Кубка Азии. Фото AFP

Потягаться по именам с японцами может разве что Южная Корея. Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Ли Кан Ин из «ПСЖ» и Ким Мин Джэ из «Баварии» — все на месте. Проблема в том, что кроме них особых звезд у азиатских тигров не проглядывается. Да и последние результаты южнокорейцев не радуют — в 2019 году они вылетели в четвертьфинале. Но эта сборная все равно считается традиционным фаворитом.

Кто может вклиниться в борьбу? Неплохие шансы у чемпионов-2015 — Австралии, кроме них растут акции саудовцев и иранцев. Первые пошумели на чемпионате мира и занялись развитием футбола в стране. Вторые — просто крепкая сборная, в которой всегда есть несколько достойных игроков. Но все три команды скорее догоняющие — хотя, как показывают последние годы, иногда для победы достаточно и этого.

Реклама Кубка Азии на домах в Дохе. Фото AFP

Знакомые лица

Из РПЛ на Кубок Африки отправились пять человек. На Кубок Азии — четверо. Это армейцы Аббосбек Файзуллаев (полузащитник, Узбекистан) и Максим Сарраф (вратарь, Сирия), Рустамжон Ашурматов из «Рубина» (защитник, Узбекистан) и Мохамед Мохеби из «Ростова» (нападающий, Иран).

Кроме них турнир посетят узбекистанец Хожимат Эркинов из «Торпедо» (правда, он в аренде в «Пахтакоре») и таджикистанец Руслан Хайлоев из «Тюмени». Есть и просто знакомые лица — за Иран сыграет Сердар Азмун («Рома»), за Узбекистан — Элдор Шомуродов из «Кальяри».

Турнир стартует 12 января, закончится 10 февраля. Финал Кубка Азии будет сыгран на стадионе «Лусаил».