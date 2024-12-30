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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 17:18

Бывший тренер «Рубина» Шаронов возглавил белорусский «Макслайн»

Даниил Аршавский
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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов занял аналогичный пост в белорусском клубе «Макслайн», сообщает Legalbet.ru.

Соглашение 48-летнего специалиста с белорусским клубом рассчитано на один год.

Шаронов занимал посты старшего тренера молодежной команды «Рубина», а также исполнял обязанности главного тренера казанского клуба после отставки Курбана Бердыева. С 2020 года по 2021 год тренер входил в штаб кипрского «Пафоса». С 6 июня 2022 года по 31 мая 2024 года Шаронов возглавлял «СКА-Хабаровск».

«Макслайн» занял 2-е место в Первой лиги Белоруссии по итогам сезона-2024 и впервые в своей истории вышел в элитный дивизион.

Источник: Legalbet.ru
Роман Шаронов
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