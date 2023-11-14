Зорин — об аренде в «Динамо» Минск: «Это помогает окрепнуть»

Полузащитник молодежной сборной России Даниил Зорин ответил на вопрос о выступлении за «Динамо» Минск.

«Стараемся выполнить цель, поставленную на этот сезон. Я пришел после первого круга, и сейчас мы идем на первом месте. Осталось два матча. Нужно их выиграть и стать чемпионами. Что касается меня, то я неплохо играю в последних матчах, забил несколько голов, отдал голевую передачу, признан игроком месяца, но главное, что команда побеждает. Осталось два матча», — сказал Зорин.

Также полузащитник сборной оценил роль аренды из «Спартака» в минское «Динамо».

«Сто процентов мне это помогает окрепнуть. Я впервые уехал вдаль от дома, я впервые живу один. Сейчас идет процесс адаптации ко взрослой жизни, да и в футбольном плане чемпионат Белоруссии выше, чем молодежные лиги. За основную команду «Спартака» я все-таки провел не так много матчей», — добавил Зорин.