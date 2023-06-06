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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 21:24

Экс-игрок «Барселоны» Глеб высказался о лишении «Шахтера» чемпионства из-за договорных матчей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб поделился мнением о текущих проблемах белорусского футбола.

«В чем главная проблема белорусского футбола? Нет главной причины. Причин хватает — и они все важные, их все надо стараться решать. Сейчас у ребят много соблазнов или, скажем, отвлекающих факторов. А чтобы добиться серьезных успехов, надо многим жертвовать, чтобы двигаться к своей цели, мечте. Договорные матчи, за которые «Шахтер» Солигорск лишили чемпионства? Не скажу так. Это просто какое-то зло в спорте, но оно было, есть и будет. Надо с этим бороться. Хорошо, что виновные понесли наказание, это правильно?» — приводит слова Глеба Metaratings.ru.

В середине мая Белоруссия федерация футбола вынесла решение, согласно которому солигорский «Шахтер» лишен золотых медалей сезона-2022 и получил штраф в 30 очков в текущем сезоне и 20 очков — в следующем, а «Энергетик-БГУ» лишен серебряных медалей сезона-2022, со штрафом в 20 очков в текущем сезоне и минус 10 — в следующем.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-arsenala-i-barselony-gleb-vyskazalsya-o-lishenii-shakhtyora-chempionstva-iz-za-dogovornykh-matchei-256874/
Александр Глеб
Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
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Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
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