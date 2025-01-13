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Еремчук: «Подготовка в «Энергетике» помогла Хусанову адаптироваться в Европе»

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Бывший тренер «Энергетика-БГУ» Михаил Еремчук, занимающий должность ассистента главного тренера олимпийской сборной Узбекистана, высказался о защитнике «Ланса» Абдукодире Хусанове.

«Когда он приезжал в олимпийскую сборную Узбекистана, то я у него спрашивал: «Как он переносит нагрузки в «Лансе», как в плане тактики?». Он отвечал, что тот уровень физической и тактической подготовки, полученный им в Беларуси, позволил ему без сложностей адаптироваться во Франции», — цитирует Metaratings.by Еремчука.

По информации СМИ, 20-летний Хусанов близок к переходу в «Манчестер Сити».

Источник: metaratings.ru
Абдукодир Хусанов
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