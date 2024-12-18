Источник: «Гент» начал переговоры с «Динамо» о трансфере Лапоухова

Минское «Динамо» вступило в переговоры с «Гентом» по возможной сумме трансфера вратаря Федора Лапоухова.

Ранее сообщалось, что «Гент» и «Копенгаген» включили Лапоухова в свой шорт-лист. Также в трансфере футболиста был заинтересован испанский «Реал Вальядолид» — клуб предлагал за Лапоухова 200 тысяч долларов. Однако, по новой информации, сумма не устроила минчан, в результате чего клуб ла лиги вышел из переговоров. «Динамо» просило не менее 500 тысяч за переход, сообщает Legalbet.by.

Лапоухов провел в нынешнем сезоне 41 встречу во всех турнирах. пропустил 26 мячей и 24 раза сыграл на ноль. Контракт Лапоухова с «Динамо» заканчивается в конце декабря. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.