Источник: Ташуев может возглавить минское «Динамо»

Российский тренер Сергей Ташуев может возглавить минское «Динамо», сообщает Legalbet.

По информации источника, 66-летний специалист входит в шорт-лист белорусского клуба на случай увольнения Александра Павлова, которое может произойти, если команда не выиграет чемпионат Белоруссии.

После 27 туров минчане с 56 очками занимают второе место, отставая от лидирующего «МЛ Витебск» на 5 очков.

Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года. До этого он тренировал «Факел», солигорский «Шахтер», «Чайку», «Кубань», «Анжи», донецкий «Металлург», «Салют», «Спартак» из Нальчика и «Краснодар».