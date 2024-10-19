Кондратьев назвал самого перспективного белорусского нападающего

Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заявил, что форвард брестского «Динамо» Герман Барковский является самым перспективным белорусским нападающим.

«В Беларуси есть талантливая молодёжь, они развиваются. Барковский — отличный центральный нападающий. Он приносит огромную пользу и брестскому «Динамо», и сборной. Здорово цепляется за мячи, открывается. Посмотрите, сколько передач он уже отдал в Бресте. Герман умеет отдавать и забивать. Это самый перспективный нападающий среди молодых», — приводит слова Кондратьева Legalbet.by.

22-летний Барковский в 24 матчах Высшей лиги забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.

По системе гол+пас он является лучшим футболистом лиги. В бомбардирской гонке лидирует форвард «Гомеля» Роди Эффаге, забивший 15 мячей и сделавший четыре ассиста.