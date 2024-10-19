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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 17:42

Кондратьев назвал самого перспективного белорусского нападающего

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев заявил, что форвард брестского «Динамо» Герман Барковский является самым перспективным белорусским нападающим.

«В Беларуси есть талантливая молодёжь, они развиваются. Барковский — отличный центральный нападающий. Он приносит огромную пользу и брестскому «Динамо», и сборной. Здорово цепляется за мячи, открывается. Посмотрите, сколько передач он уже отдал в Бресте. Герман умеет отдавать и забивать. Это самый перспективный нападающий среди молодых», — приводит слова Кондратьева Legalbet.by.

22-летний Барковский в 24 матчах Высшей лиги забил девять мячей и отдал 12 голевых передач.

По системе гол+пас он является лучшим футболистом лиги. В бомбардирской гонке лидирует форвард «Гомеля» Роди Эффаге, забивший 15 мячей и сделавший четыре ассиста.

Источник: Legalbet.by
ФК Динамо (Брест)

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