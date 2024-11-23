Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Белоруссия. Новости
Новости
Таблица
Календарь / результаты
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 06:20

Деменко: «Мартынович — один из лучших белорусов в истории РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что 37-летний защитник Александр Мартынович все еще играет за сборную Белоруссии, так как ему доверяют тренеры.

«То, что Мартынович еще играет за сборную Беларуси, говорит о его профессионализме, а также тренерском доверии. Он оставил свой след в «Краснодаре» и других командах чемпионата России. Это интересный и хороший игрок, который до сих пор выступает за счет своего уровня. Но я бы не сказал, что Мартынович — один из лучших белорусов в истории РПЛ, потому что их было много», — цитирует Legalbet.by Деменко.

В июне Мартынович перешел в «Кайрайт». Ранее он с 2010 года играл в России за «Краснодар», «Урал» и «Рубин».

Источник: Legalbet.by
Александр Мартынович
Максим Деменко
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Путин сообщил о продолжении испытаний ракеты «Орешник» в боевых условиях
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Лавров заявил об испуге Зеленского ответом РФ на применение дальнобойных ракет
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Знакомые американского политолога Скотта Беннета сообщили о его смерти
Сегодня
Вчера
Неделя