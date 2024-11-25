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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 21:59

Минское «Динамо» второй раз подряд стало чемпионом Белоруссии

Владислав Маслов
Корреспондент
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Минское «Динамо» досрочно выиграло чемпионат Белоруссии сезона-2024.

За тур до конца нынешнего розыгрыша национального первенства бело-голубые занимают 1-е место с отрывом от ближайшего преследователя — гродненского «Немана» — в 5 очков. При этом минчане имеют 2 игры в запасе.

«Динамо» стало чемпионом второй раз подряд. По итогам сезона-2023 команда победила в турнире впервые за 19 лет. Всего на счету минского клуба 9 чемпионских титулов в чемпионате Белоруссии и 1 — в чемпионате СССР.

Футбол
ФК Динамо (Минск)

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