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Нападающий БАТЭ Омиртаев: «Перешел из бокса в футбол, потому что люблю эту игру»

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Нападающий сборной Казахстана и белорусского БАТЭ Оралхан Омиртаев рассказал о том, как попал в футбол.

«Знакомство с футболом было очень забавным. Зимой мы пришли на очередную тренировку по боксу, но ее отменили. Параллельно в зале занимались футболисты, и тренер пригласил нас поиграть с ними в футбол, потому что у них не хватало людей.
После того раза меня заметил их футбольный тренер и позвал заниматься к ним. Не было такого, что меня с детства водили на футбольную секцию. Я просто перешел из бокса в футбол, потому что очень сильно любил играть в эту игру», — рассказал Омиртаев Meta-ratings.kz.

Омиртаев является воспитанником карагандинского «Шахтера». В данный момент нападающий выступает за БАТЭ, в котором забил 4 гола в 8 матчах чемпионата Белоруссии.

Источник: Meta-ratings.kz.
ФК БАТЭ

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