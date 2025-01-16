Билялетдинов: «У Кисляка есть предпосылки к тренерской деятельности»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что экс-футболист Сергей Кисляк вошел в тренерский штаб брестского «Динамо».

«У Кисляка есть предпосылки к тренерской деятельности. Но тут есть момент, связанный со служебной субординацией. Будучи помощником, нужно выстроить хорошие отношения с главным тренером, так как психология у главного и помощника — разная. Плюс важно поймать момент: если чувствуешь, что дорос до определенного уровня, то нужно сразу идти наверх. Некоторые согласны идти со своим главным дальше, меняя команды. Тут уже всё ситуативно. Так что желаю Сереге правильно оценить ситуацию, свои силы — пусть он растет. «Динамо» Брест всегда было хорошей командой, желаю ему успехов. Буду теперь за командой следить», — цитирует Legalbet Билялетдинова.

37-летний белорус за карьеру футболиста сыграл 481 матч, забил 66 мячей и отдал 61 голевую передачу