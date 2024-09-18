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Сегодня, 22:05

Сергей Корниленко стал амбассадором FONBET

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Один из лучших нападающих в истории белорусского футбола Сергей Корниленко и букмекерская компания FONBET объявили о старте партнерства.

Дебютировав в раннем возрасте на профессиональном уровне, форвард сразу же громко заявил о себе и уже в 20 лет стал лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии. Уверенная игра нападающего в сборной и на клубном уровне стала его визитной карточкой. Сергей Корниленко — настоящая легенда для любителей белорусского футбола и болельщиков ФК «Крылья Советов».

«Рад присоединиться к команде FONBET! Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным, интересным и полезным. Мы вместе сможем обсуждать нашу любимую игру с болельщиками, создавать и быть частью ярких событий и мероприятий», — заявил Корниленко.

«Мы с гордостью представляем вам нашего нового амбассадора! Сергей Корниленко — знаковая фигура для белорусского футбола, пример и эталон отношения к спорту и работе, — заявил генеральный директор FONBET в Белоруссии Алексей Казаков. — Совместные активности, встречи с болельщиками, интервью и мастер-классы не заставят себя ждать. Добро пожаловать в команду FONBET!»

Сергей Корниленко пополнил команду амбассадоров букмекерской компании FONBET в Белоруссии, присоединившись к своему бывшему одноклубнику и партнеру по сборной Станиславу Драгуну. В презентационном ролике были задействованы оба футболиста.

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Сергей Корниленко
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Крылья Советов (Самара)

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