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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 13:20

«Шахтер» из Солигорска из-за договорных матчей лишили золотых медалей в чемпионате Белоруссии за сезон-2022

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Солигорский «Шахтер» лишен золотых медалей за сезон-2022, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Причиной этого решения стала организация договорных матчей в сезоне-2022 и финансовое стимулирование соперников по высшей лиге чемпионата Белоруссии. Кроме того, с «Шахтера» сняты 30 очков в текущем чемпионате и 20 очков в сезоне-2024.

«Энергетик-БГУ», занявший в том сезоне второе место, также лишен серебряных медалей. Таким образом, чемпионом Белоруссии в 2022 году признан БАТЭ.

Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
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