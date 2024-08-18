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Судейство

Сегодня, 12:05

Судья РПЛ Карасев помог белорусу Кульбакову в его прощальном матче

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Субботний матч чемпионата Белоруссии «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Неман» стал последним в карьере известного судьи Алексея Кульбакова. В его бригаду на этой игре в роли резервного входил российский рефери Сергей Карасев. А сегодня москвич вместе с ассистентами Максимом Гаврилиным и Игорем Демешко будет работать на матче «Гомель» — БАТЭ.

44-летний Кульбаков — один из самых известных судей в истории белорусского футбола. Он семь раз признавался лучшим в стране. В его активе свыше 300 матчей в чемпионате и больше 100 на международном уровне. Он стал судьей ФИФА в 25 лет и в последние годы входил в элитную группу арбитров УЕФА.

Сергей Карасев (судья)
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