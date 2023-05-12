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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 10:09

Супруга Нидергауса отреагировала на присуждение мужу статуса нон грата по делу о «договорняках» солигорского «Шахтера»

Алина Савинова
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Елена Нидергаус, жена экс-нападающего сборной Казахстана Владимира Нидергауса, высказалась о признании своего мужа Ассоциацией Белорусской федерации футбола (АБФФ) персоной нон грата.

«Вы знаете, я вообще не в курсе ситуации. И всю информацию узнаю, так же, как и вы — из официальных источников. В последний раз я разговаривала со своим мужем в январе. Поэтому ничего не могу сказать вам, к сожалению. Я не владею информацией. В данный момент нахожусь в Германии», — цитирует Елену Нидергаус Metaratings.ru.

11 мая стало известно о том, что АБФФ лишила солигорский «Шахтер» золотых медалей чемпионата Белоруссии за сезон-2022 из-за организации договорных матчей и финансовом стимулировании команд высшей лиги. Нидергаус с 2021 занимает пост спортивного директора солигорского клуба и тоже попал под обвинение.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhena-nidergausa-vyskazalas-o-prisuzhdenii-muzhu-statusa-non-grata-po-delu-o-dogovornyakakh-soligorskogo-shakhtyora-250355/
Владимир Нидергаус
Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
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