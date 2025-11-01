Щербаченко: «Мартинович способен сделать «МЛ Витебск» чемпионом Белоруссии»

Тренер Федор Щербаченко поделился мнением о золотой гонке в чемпионате Белоруссии.

— Я сам работал в Белоруссии, слежу за чемпионатом этой страны, держу, что называется, руку на пульсе. Тем более, что сейчас у руля лидера первенства «МЛ Витебск» стоит мой хороший знакомый, с которым мы вместе трудились в «Ахмате», — Михаил Мартинович. Он возглавил команду в октябре после того, как «МЛ Витебск» потерпел четыре поражения кряду.

Мартиновичу удалось в кратчайшие сроки наладить нормальный тренировочный процесс и создать правильный микроклимат в команде. Когда он только пришел в «МЛ Витебск», в лазарете находилось много травмированных футболистов. Преимущество над минским «Динамо» улетучилось и составляло всего одно очко. Сейчас оно уже увеличилось до пяти.

Михаил — уже достаточно опытный специалист со своей философией. Мы с ним на связи, обсуждаем уже прошедшие матчи, говорим о предстоящих играх. При этом у Мартиновича есть свои четкие взгляды и принципы. Радует, что свой вклад в успехи «МЛ Витебск» вносят россияне — Эльдарушев и Глушков.

Уверен, руководство клуба сделало правильный выбор. Мартинович — самостоятельная фигура. Сегодня команда действительно готова замахнуться на чемпионство. На данный момент Мартинович — самый перспективный тренер Белоруссии. Владеет многими методиками, представитель современной тренерской школы.

«МЛ Витебск» с 58 очками в 26 матчах занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке находится минское «Динамо» — 53 очка.